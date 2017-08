Burgemeester aan tafel met leden MC Gerrits over crossbaan in Hardenberg

De handtekeningenactie voor de motorcrossbaan in Hardenberg maakt veel los in het land. Gerard Harmelink uit Diffelen van MC Gerrits, die de petitie op internet startte, is overweldigd door de vele reacties. Nu al bijna duizend handtekeningen.

In Hardenberg voelen de motorcrossers van MC Gerrits zich gesteund door de lokale politiek. Zowel het CDA als de ChristenUnie hebben hun steun betuigd, melden de motorcrossers. Sinds twee jaar maakten ze gebruik van een zelf aangelegde baan op een akker aan de Polenweg. Daar zijn de crossers tot dit voorjaar ongemoeid gelaten. Klachten over geluidsoverlast bij de politie leidden in april tot een melding bij de gemeente, waarna geconstateerd is dat de baan illegaal is aangelegd. Motorcrossen is in de gehele gemeente Hardenberg verboden. De baan moet uiterlijk deze week verwijderd worden. Om deze eis kracht bij te zetten heeft de gemeente dwangsommen opgelegd van 500 en 1.000 euro.

Of deze dwangsommen verbeurd worden, kan burgemeester Peter Snijders niet zeggen. ,,Daar ga ik niet over, dat is de bevoegdheid van de handhavers. Maar donderdag heb ik een goed gesprek met de mensen van MC Gerrits.”

Verzoeken

Snijders meldt dat toestaan van een crossbaan aan de Polenweg echt niet mogelijk is. ,,De baan ligt veel te dicht bij bebouwing. Als het had gekund, hadden we daar als gemeente wel medewerking aan willen verlenen. Wij hebben in het verleden wel vaker verzoeken gekregen voor motorcrossbanen in de gemeente. Maar er is geen enkele geschikte plek in de gemeente gevonden waar we het zouden kunnen faciliteren.”

Klagers

Volgens Gerard Harmelink klopt dat niet. ,,Wij hebben een onafhankelijk bureau in de arm genomen en dat heeft diverse locaties in de gemeente aangemerkt waar een motorcrossbaan gevestigd kan worden. We hopen dat de gemeente medewerking wil verlenen om een baan te realiseren en ondertussen wil meewerken aan een paar uurtjes crossen op zaterdagmiddag. We willen graag in overleg met de klagers om tot een oplossing te komen. We kunnen de geluidswal hoger maken of andere crosstijden aanhouden.”

Afstand

Snijders laat weten dat het gemeentebestuur de motorsport een warm hart toedraagt. ,,We hebben hier in de gemeente diverse evenementen. In Balkbrug zijn al decennia de paasraces (van MAC van Dedem, red.), we hebben de Classic TT in Ane en de Vechtdalrally. Maar dat zijn incidentele evenementen. Bij een motorcrossbaan gaat het om een wekelijks terugkerend gebruik. Als je maximaal 7 uur per week gebruik maakt van zo’n baan moet hij op minimaal 700 meter van bebouwing liggen. Als je meer dan 8 uur wilt crossen, dan moet er minimaal 1,5 km afstand zijn.”