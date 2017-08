Bus raakt al rijdend beschadigd door vallende betonhaken

Duizenden euro's schade door vernielde stuw, maar het had erger gekund

5 augustus De vernielde stuw van de Elfde Wijk in Dedemsvaart is weer in orde. Echt gevaar heeft het gebied rondom de stuw niet gelopen. ,,Maar in een ander seizoen, als het water hoog staat, dan kan zo’n vernieling wel meer risico’s met zich meebrengen”, stelt Renilde Huizenga, woordvoerder van waterschap Vechtstromen.