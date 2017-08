CDA Hardenberg wil windversnellers in plaats van windmolens

Om de duurzame doelstellingen in Hardenberg te bereiken, hoef je niet per se van die landschapsontsierende windturbines neer te zetten in het open gebied. Dat stelt de lokale CDA-fractie. Ziedaar: de windversneller.

CDA'er Rick Brink is met twee fractiegenoten in Schiedam bij een proefopstelling van de duurzame energie-opwekker gaan kijken. Als de windversneller uit de testfase is, zou Hardenberg ze ook moeten krijgen, vindt Brink. De gemeente kan er flink van profiteren: duurzame energie, omgeving en werkgelegenheid.

Hoe ben je op het spoor gekomen van de windversneller?

,,Door mijn werk voor de CDA-verkiezingscampagne in Overijssel heb ik Danny de Vries, directeur van de Twentse Ambassade, leren kennen. De Twentse Ambassade heeft als doel het werken in de randstad voor bedrijven uit Twente makkelijker te maken. Hij seinde mij in over een project met de Windversneller waar de Twentse Ambassade, het multitechnisch bureau SPIE en businesclub Friends@Work in samenwerken. Met fractiegenoten Piet-Cees van der Wel en Arjen Roelofs ben ik in Spijkenisse op bezoek geweest bij de proefopstelling van de windversneller."

En, ziet dat er een beetje uit?

,,Het lijkt wel te mooi om waar te zijn. Tuurlijk zie je 'm wel, hij lijkt een beetje op een grote vuvuzela, maar hij kan ook geplaatst worden op een dak of een gebouw. Hij hoeft niet zo midden in een leeg landschap, maar je kunt hem camoufleren. In het filmpje wat we van het bezoek hebben gemaakt, hoor je wel een vrachtwagen voorbij razen, maar de windversneller hoor je niet terwijl hij draait. Het is een trechter die met sensoren draait naar de windrichting. Door de vernauwing in de trechter wordt de wind versneld waardoor de turbines in de buis meer energie op kunnen wekken. De resultaten zijn nog niet vastgesteld, maar hij zou meer op moeten brengen dan zo'n hoge mast met windturbine. Dat wordt na de testfase, over een paar maanden, definitief duidelijk."

Waarom is zo'n windversneller een goed idee voor Hardenberg?

,,De gemeente heeft zelf behoorlijke doelstellingen als het gaat om duurzaamheid. CDA Hardenberg is sowieso voor duurzaamheid en voor innovatie. Dat Friends@work maakt het mogelijk dat bedrijven lokaal werken aan de windversneller. Wat SPIE doet is engineers leveren en software. Alles wat eromheen komt - staalconstructies, dat soort dingen - kan gemaakt worden door bedrijven uit de regio. Dat is een interessant aspect. Wij hebben in de gemeente Hardenberg best wel bedrijven die dit zouden kunnen realiseren. Daarmee stimuleren we de werkgelegenheid in onze eigen gemeente."

Wanneer wordt de eerste windversneller in gebruik genomen?