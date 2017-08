Dode man Slagharen slachtoffer van 'noodlottig ongeval'

De politie verrichte zondag na de vondst de hele dag onderzoek omdat niet direct duidelijk was of het om een ongeluk of een misdrijf ging. Een agent ter plaatse zei tegen een verslaggever van deze krant dat ‘de situatie waarin we het slachtoffer hebben aangetroffen voor ons aanleiding is om verder onderzoek te doen'. Nader onderzoek, ook in de buurt, moest meer duidelijkheid verschaffen. Nu blijkt dat het om een noodlottig ongeval gaat.