Duizenden euro's schade door vernielde stuw, maar het had erger gekund

De vernielde stuw van de Elfde Wijk in Dedemsvaart is weer in orde. Echt gevaar heeft het gebied rondom de stuw niet gelopen. ,,Maar in een ander seizoen, als het water hoog staat, dan kan zo’n vernieling wel meer risico’s met zich meebrengen”, stelt Renilde Huizenga, woordvoerder van waterschap Vechtstromen.

De gebiedsbeheerder kwam er woensdagavond achter dat de stuw in de Elfde Wijk bij de Otterswijk in Dedemsvaart vernield was. Vervolgens is de schade met man en macht verholpen, donderdagavond en vrijdagmorgen.

Flinke kosten

Er is voor zo’n 15.000 tot 20.000 euro schade aangericht aan de stuw. Het waterschap deed aangifte van vernieling bij de politie. ,,De vernielingen zijn moedwillig aangebracht. Met een hamer is de kast ingeslagen en daarna zijn met geweld kabels doorgeknipt.” Van mogelijke daders is geen enkel spoor.

,,Wij willen nu ook duidelijk een signaal afgeven dat dit soort vernielingen criminaliteit is. Overal in het landschap staan stuwen en gemalen. Mensen zijn zich er niet altijd van bewust hoe bepalend die zijn voor een gebied. In dit geval is er geen acuut probleem opgetreden, maar als een stuw vernield wordt kan het waterpeil daardoor veranderen. Dat kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld boeren in een gebied”, benadrukt Huizenga.

Kan goed mis gaan

Ze legt uit dat een defect in een stuw of gemaal meestal wel opgevangen kan worden door andere stuwen en gemalen. ,,Vaak is een stuw ook nog handmatig te bedienen. En meestal is het wel mogelijk een defect elders te compenseren een gemaal in hetzelfde gebied, maar het kan ook goed mis gaan. Eind vorig jaar nog toen een schip een stuw ramde in Gelderland”, doelt Huizenga op het ongeluk op 28 december 2016 waarbij een binnenvaartschip bij dichte mist dwars door een stuw bij Grave voer, wat leidde tot grote schade omdat het waterpeil in de Maas dramatisch zakte.