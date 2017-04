Eerste weidegang in 18 jaar: koeien willen stal weer in

Voor het eerst in 18 jaar zijn de koeien van boerin Gerrie Kleene-Jager en haar man zaterdagochtend de wei achter het bedrijf in Balkbrug in gegaan. ,,En wat willen ze?", twittert Gerrie Kleene. ,,Naar binnen!"

De voorzitter van LTO Vechtdal, haar man en zoon, die samen het melkveebedrijf in Balkbrug runnen, hadden van alles verwacht bij de eerste weidegang sinds 18 jaar. ,,De 120 koeien gingen eigenlijk best wel rustig naar buiten. We hadden geluk dat de buurman nog niets in de wei had lopen, het is allemaal super gegaan", vertelt Gerrie Kleene. ,,De laatste koeien hebben we er zelfs met z'n drieën uit moeten duwen", grinnikt ze. ,,En nu moeten al die 120 koeien weer door dat ene deurtje naar binnen."

Foto

Terwijl Gerrie Kleene dat vertelt - in de pauze op een concours waar ze omroept - stuurt haar man een foto. Van koeien die het vertikken de stal in te gaan. ,,Wij waren overal op voorbereid, maar dit niet." De melkveehouders hebben bewust voor een beetje donkere dag gekozen. ,,Dan zijn de koeien niet helemaal wild, schrikken ze niet zo van het felle zonlicht en verbranden uiers en spenen niet. Als wij met onze lichte huid in de zon gaan zitten, verbranden we ook."

Sinds juni 2014 worden de koeien gemolken in een melkstal (2 keer 14 tegelijk) nadat op het bedrijf 16 jaar met melkrobots is gewerkt. ,,Toen wij in 1999 op dit bedrijf van mijn vader kwamen, was het nog een akkerbouwbedrijf. Het was helemaal niet ingericht op koeien. We zijn toen begonnen met 50 koeien en een melkrobot, wel zo makkelijk."