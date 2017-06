Eritrese moet azc Hardenberg verlaten

De rechtbank in Zwolle stelt dat de vrouw niet worden opgevangen door het COA. De Eritrese kwam in het kader van gezinshereniging naar Nederland. Het echtpaar woonde ruim een jaar samen in het Limburgse Roerdalen. In oktober brak ze met haar man. Via de taakstelling is ze toegewezen aan Roerdalen, maar daar blijven wonen was geen optie, want te gevaarlijk. Dus vroeg ze een zelfstandige asielprocedure aan.