Evenementenhal Hardenberg reserveert twee dagen voor legofestijn 'Bouwblokjes'

'Bouwblokjes' biedt verder legodemonstraties en veel bijzondere legocreaties van legofans zelf, een racebaan, springkussens en zelfs een bioscoop. Reinders: ,,Middelpunt van het Legofestijn is de omvangrijke markt waar het speelgoed in alle soorten, maten en kleuren te koop is. De ervaring leert dat zo'n markt grote aantrekkingskracht heeft op de echte liefhebbers, die altijd op zoek zijn naar dat ene ontbrekende steentje of poppetje in hun eigen collectie. Maar vanzelfsprekend kijkt de beginnende bouwer hier ook de ogen uit, ook al omdat er altijd ervaren liefhebbers rondlopen om meer aan de weet te komen."

Begrip

Volgens Reinders is het speelgoedfestijn aan het begin van de zomervakantie in Hardenberg al een begrip geworden. "Al heel wat jaren trekken we hiervoor samen op met stichting Het Bouwblokje. In het begin onder de naam Beleef Lego, nu voor het tweede achtereenvolgende jaar als 'Bouwblokjes'. Wat dit festijn zo bijzonder maakt? Het is niet alleen voor kinderen leuk. Iedereen weet dat er ook genoeg volwassenen zijn die er in hun kindertijd mee begonnen, maar er nooit meer mee zijn opgehouden of het samen met hun eigen kinderen of kleinkinderen toch weer leuk zijn gaan vinden. Maar hier komen ook verzamelaars voor een specifiek onderdeel, een bepaald doosje of een bouwtekening. Dat zijn de ware hobbyisten," weet Reinders.