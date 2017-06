Exclusieve gitaren gestolen in Dedemsvaart

Koen Bults, zoon van eigenaar Rudi Bults, laat weten dat de gitaren per stuk tussen de 1000 en 3000 euro waard zijn. Bovendien zijn de gitaren behoorlijk zeldzaam, vertelt Bults: ,,Je kunt bij deze gitaren de houtnerven goed zien zitten. Dat kun je vergelijken met een vingerafdruk.'' Dat maakt het volgens Bults voor de dieven ook lastig de gitaren online door te verkopen. ,,Dit is best een klein wereldje. Bovendien hebben wij veel berichten verspreid over de diefstal. Dus als je het type gitaar googelt krijg je eerst ons bericht over de diefstal te zien.'' Daarnaast zijn de gitaren allemaal gestolen zonder koffer en certificaten.