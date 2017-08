Fotograaf gewond bij opstootje in Ane

In een woning aan De Steeghe woedde een klein brandje in het dak. Er waren meerdere fotografen present om daar foto's van te maken. Volgens Stolwijk was de bewoner geïrriteerd toen er iemand ongevraagd het erf op was gegaan. Toen Stolwijk, die op de openbare weg stond, een foto wilde maken van de brand werd hij naar eigen zeggen van achteren geduwd. Hij viel op de straat. Stolwijk is door een collega naar het ziekenhuis gebracht. Na behandeling in het ziekenhuis kon hij naar huis.