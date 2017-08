Gemeente Hardenberg wil duidelijkheid van NAM over andere locaties

Getuigen gezocht na mishandeling in Dedemsvaart

9 augustus Een opstootje in de Julianastraat in Dedemsvaart in de nacht van vrijdag op zaterdag leverde een man flink oogletsel op. De politie vraagt getuigen die mogelijk film- of videobeelden hebben van het incident zich te melden. De ruzie ontstond in de laatste nacht van de Dedemsvaria.