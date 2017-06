Gestolen gitaren uit Dedemsvaart in Nederland onverkoopbaar

video,,Je voelt je wel heel onveilig na zo’n inbraak”, vertelt Rudi Bults. Uit zijn gitaarwinkel The Fellowship Of Acoustics zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeven bijzondere gitaren gestolen. In de voor Nederland toonaangevende gitaarzaak zijn veel bijzondere, handgemaakte gitaren te koop. De zeven gestolen instrumenten hingen bij elkaar aan één wand in het uitgebreide pand, waar voorheen een bankkantoor was gevestigd.

Volledig scherm Rudi Bults in de gitarenzaak die hij met zijn vrouw en kinderen runt. © Frank Uijlenbroek

,,De dieven hebben uitgebreid gekeken waar ze het beste een raam konden forceren en naar binnen konden gaan. Ze zijn ook niet verder het bedrijf in gegaan, omdat ze wisten dat het alarm dan rechtstreeks naar de politie zou gaan. Zolang ze in één compartiment zouden blijven, wordt er alleen maar gebeld vanuit de alarmcentrale. Mijn schoonzoon was thuis en heeft wel even gekeken, maar toen was er al niets meer te zien, waren ze al gevlogen. Het is ook zo vaak vals alarm, alleen maar omdat er een spinnetje of iets voor de sensor loopt.”

Drie daders

Bults vervolgt: ,,Pas toen we de beveiligingsbeelden bekeken, zagen we dat er wel degelijk ongewenst bezoek is geweest. Een gekke actie, een junkie-actie ofzo. Wat een stelletje eikels!”

,,Er waren drie daders. Ze hebben meegenomen wat ze konden dragen. Er zijn beelden van buiten, daar zie je dat ze uit het park komen en het pand inspecteren waar ze het beste naar binnen kunnen. Een raam aan de zijkant, waar weinig zicht op is, hebben ze open gekregen. Het pand is goed beveiligd, het was voorheen een bankgebouw. Maar ze zijn heel geslepen te werk gegaan. Wij gaan de beveiliging daar wel weer op aanpassen.”

Beschadigd

,, Die gitaren zijn in Nederland zeker niet te verkopen. Een aantal zijn niet zo heel bijzonder, maar er zitten een paar exclusieve handgemaakte exemplaren met bijzondere vormen en aparte beschilderingen. Ze zijn van de merken Mayones, Guild, en Music Man. Bovendien zijn ze zonder koffers en certificaten gestolen en waarschijnlijk beschadigd doordat de dieven ze meegenomen hebben hier achter door het park. Als ze ze hier ergens aanbieden, vallen ze zo door de mand. Alleen in het buitenland kunnen ze er misschien wat mee.”

Duurste in kluis

Volgens Bults zijn de gitaren zo’n 3.000 tot 3.500 euro waard, de schade voor hem is bijna 17.000 euro. Het zijn niet eens de topinstrumenten die hij in zijn zaak heeft. ,,Nee, die bewaren we in de kluis. Daar kan niemand bij. Ik heb gitaren van zo’n 60.000 euro. Dit jaar nog niet verkocht, maar vorig jaar wel een paar.”