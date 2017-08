Getuigen gezocht na mishandeling in Dedemsvaart

NAM over gaswinning Hardenberg: Verschil van inzicht

15:00 De Nederlandse Aardolie Maatschappij vindt niet dat bij Hardenberg meer gas is gewonnen dan is toegestaan. De gasproducent stelt binnen de grenzen te zijn gebleven. ,,Er is een verschil van inzicht met het Staatstoezicht op de Mijnen over het toetsmoment."