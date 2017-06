Gewonde man belt midden in de nacht aan in Hardenberg

De politiewoordvoerder kan nog niet zeggen of het om een schot- of steekwond gaat. Ook doet ze nog geen mededelingen over de identiteit van het slachtoffer en wat de aanleiding is voor de uitgebreide politie-inzet ter plekke. ,,We houden een buurtonderzoek en komen later vandaag met meer mededelingen''. De politie is in de wijk met zo'n tien agenten aan het werk en is aanwezig met meerdere politiewagens en -busjes.