Hardenberg heeft er weer zin in

Onder de naam 'BLIJ' opent op 30 april een nieuwe, hippe horecazaak haar deuren aan de Markt in Hardenberg. Daarmee is een nieuwe bestemming gevonden voor het pand waarin tot het faillissement begin vorig jaar La Place was gevestigd. “We willen voorkomen dat het pand van la Place nòg een zomer leegstaat", aldus horeca-ondernemer Gerwin Binnenmars (Marktzicht), die samen met collega André Eggengoor (Den Herdenbergher) overeenstemming wist te bereiken met pandeigenaar Kroonenberg.

Horeca

Het was centrummanager Eduard Plate die de plaatselijke horeca-ondernemers en de pandeigenaar met elkaar in contact bracht. "Er werd onderhandeld met een winkelketen, maar de behoefte aan meer horeca aan de Markt was duidelijk", aldus Plate. "Toen het met de winkelketen niet door ging hebben we de vrijkomende kans gepakt."

Volledig scherm Het pand aan de Markt waar tot voor kort La Place was gevestigd, wordt straks BLIJ. © Eigen foto

De komst van BLIJ staat niet op zichzelf in het centrum van Hardenberg. In brede lijn is er sprake van hernieuwde activiteit. Goodz for Fashion, T for Telecom, Blauwe Shop aan het Oosteinde worden hoog gewaardeerd. In de Fortuinstraat blijkt Vinnies naast de heropende MS Mode een publiekstrekker. Aan de Markt vestigt zich binnenkort Miss Etam, terwijl eerder al Shop-in-Shop haar deuren opende.