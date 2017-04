Henk Steenbergen ere-byzantijn Gramsbergen

Steenbergen was en is onder andere betrokken bij de bouw van de zompen in Gramsbergen. Ook is hij voorzitter van de vereniging MFC De Binder en pr-functionaris voor Museum Gramsbergen. verder werd in de opsomming genoemd het penningmeesterschap van de Vrienden van de Binder, zijn betrokkenheid bij zwembad Hattemattebad en het weidevogelbeheer.