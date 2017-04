Historische Zomp vaart nu ook op de Vecht

Volledig scherm Foto: v.l.n.r.: Piet Toering, Klaas Bolks ,Henk Steenbergen en Ronald Belser.

Het is de tweede rivier waar het van oorsprong vrachtschip terugkeert, maar dan nu voor het toerisme. In de tachtiger jaren werd op punterwerf Wildeboer in Giethoorn de eerste replica gebouwd, die vanuit Rijssen ging varen op de Regge. De toen gebruikte tekeningen vormden ook de basis voor de botenbouwers in Gramsbergen.

Spik en span ligt de ruim 12 meter lange platbodem in de loods van de 'zompwerf' in Gramsbergen te wachten op de dingen die komen gaan. In ruim een jaar tijd gebouwd door een ploeg vrijwilligers, waarvan sommigen eerder zelfs nog nooit met hout hadden gewerkt, laat staan een schip hadden gebouwd. Aan het 'bouwroer' Piet Toering van Houtindustrie Gramsbergen, die op basis van oude bouwtekeningen, adviezen van de Bataviawerf in Lelystad, een hoop inventiviteit en vooral het enthousiasme van de vrijwilligersploeg, de klus klaarde.

En niet te vergeten met de hulp van een flinke provinciale subsidie en de financiële inbreng van plaatsgenoot Gert Kelder, eigenaar van bierbrouwerij Mommeriete, die momenteel ook bezig is met de afbouw van een groot botenhuis aan het kanaal bij de brug in Gramsbergen. Het gebouw met historische looks wordt de thuishaven van de zomp.

Het paleis op de Dam is, net als vele andere gebouwen in het land, voor een groot deel gebouwd met Bentheimer zandsteen dat met zompen vanuit Duitsland over de Overijsselse Vecht werd vervoerd. Tientallen van deze kleine schepen voeren heen en terug over de Vecht. De laatste rond 1850. De nu gebouwde replica ziet er prachtig uit, maar is ook voorzien van wat moderne snufjes, zoals een elektromotor, een lift voor minder validen, jetstreaming om beter te kunnen sturen en een hydraulische arm om de zware mast makkelijk te kunnen laten zakken. Weggewerkt achter hout natuurlijk, om het historische karakter van de boot niet aan te tasten.

"Een aantal jaren geleden is voor Duitse initiatiefnemers in Laar, net over de grens, een eerste zomp gebouwd door Toering" , legt Klaas Bolks, voorzitter van de Stichting Vechtezomp, uit. "Wij hadden pas later de financiering voor elkaar. De eerste zomp vaart al tussen Laar en Gramsbergen. We gaan intensief samenwerken, zeker ook als zich grotere groepen melden. Met twee schepen kunnen we in totaal vijftig mensen meenemen."

