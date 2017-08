'Ik zeg nog zo, geen bommetje!'

Volgens Jorden Zunnebeld, badmeester van het lommerrijke zwembad, was de animo voor de tweede van een serie wekelijkse Zomer Zwembadspelen heel goed. ,,We hadden zo'n 45 deelnemers, meer nog dan vorige week bij het schatduiken."

Van de hoge

De deelnemers konden kiezen of ze van de hoge of de lage duikplank hun bommetjes wilden springen. ,,Maar we hadden wel de regel afgesproken dat iedereen uit stand moest springen en dat een aanloop verboden was." De jury moest vervolgens de hoogte van de waterspetters inschatten.

Prijs

Aan de Zwembadspelen is een soort van competitie verbonden, legt Zunnebeld uit. ,,Iedereen mag zelf weten of ze wel of niet alle keren meedoen, maar voor de kinderen die aan alle spellen hebben meegedaan kijken we aan het eind van de zomer wie de meeste punten heeft gescoord." Naast de prijsjes op de afzonderlijke middagen, wat snoep of een ijsje, is er dus ook een iets grotere prijs beschikbaar voor de competitiewinnaar.