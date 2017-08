Illegale zender van 'oude rommel' in Vechtdal opgerold

Politie Hardenberg en ambtenaren van het Agentschap Telecom trokken gezamenlijk op om ‘in the middle of nowhere’ een zender uit de lucht te halen. ,,Dit soort acties gaan niet altijd zonder slag of stoot, vandaar dat we samen optrekken’’, vertelt de Hardenbergse politieman Bas Huizing. In dit specifieke geval in Diffelen ging de ontmanteling van de zender volgens het boekje. De illegale zendamateurs bleven buiten beeld.