Lezers helpen bestolen vrijwilligers

video Gold Rush Slagharen stilgezet

21 april De nieuwe achtbaan in Slagharen is donderdag stilgezet. Een probleem met de fundering heeft de leiding van het Attractiepark doen besluiten direct maatregelen te nemen. ,,Er is geen risico geweest voor de gebruikers. Maar om in de toekomst slijtage aan de attractie te voorkomen willen we het nu goed oplossen", vertelt Niels Dijkstra, woordvoerder van het Attractiepark.