Liever naar LAN-party Dedemsvaart dan naar het zwembad

Met de beentjes in het water van de Kotermeer, of een middag en avond doorbrengen in de grote zaal van De Baron. De keuze is voor 25 game-fanaten duidelijk; zij kiezen deze vrijdag voor de eerste echte LAN-party van Dedemsvaart.

,,Het is nog even gevraagd of we niet beter met z’n allen konden gaan zwemmen, maar dat was toch niet aan de orde”, aldus Ruben Drost, vanuit stichting maatschappelijk werk De Stuw betrokken bij de organisatie van het game-evenement. ,,Het gaat om jongeren die wel wat gewend zijn wat betreft hun computer. Ze hebben naar deze party uitgekeken, omdat ze naast het spel toch ook wel op zoek zijn naar de beleving die je met elkaar kunt hebben. Het is ook dit sociale aspect dat we willen stimuleren. Met elkaar optrekken, een grapje maken, samen iets drinken is toch leuker dan alleen communiceren via het beeldscherm.”

Gekoelde zaal

,,Kotermeer? Mooi niet, veels te warm. En in het Heuveltjes Bosbad is het veel te druk. Mij niet gezien." Voor Quinten Supusera (14), die zegt per dag een uurtje of vijf achter het beeldscherm door te brengen, is er geen betere plek dan de verduisterde en goed gekoelde zaal van De Baron. Samen met vriend Serhii Ocolita speelt hij op een splitscreen het spel Mind Craft. Met zijn console bestuurt hij het sjouwen van stenen om een stad te bouwen. Serhii doet het gezien het onderste scherm wat rustiger aan. Er is nauwelijks enige beweging waar te nemen. Wat hij aan het doen is? ,,Ik ben aan het vissen”.