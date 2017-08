Motorfanaten Hardenberg moeten eigen crossbaan opgeven

Nog één keer hebben ze gecrosst, afgelopen zaterdag. Voor de 500 euro dwangsom die ze boven het hoofd hangt, hebben ze gecollecteerd. ,,We wilden het wel in stijl afsluiten", vertelt Rick Harsevoort (24).

Quote Wij hadden het allemaal heel goed geregeld Rick Harsevoort Met een club van 23 motorcrossfanaten vormt hij MC Gerrits. Sinds bijna twee jaar crossen ze op een stuk land aan de Polenweg, gehuurd van de zus van mede-lid Richard Gerrits. ,,We dachten, het is op eigen grond, we doen niemand kwaad en we doen het alleen op vaste tijden. Dat moet toch kunnen", verklaart Harsevoort.

Startheuvel

De komende weken moeten ze hun baan met de grond gelijk maken, de mooie bochten, bulten en startheuvel moeten geëgaliseerd en ook de bouwwerken die rond het terrein zijn verrezen moeten verdwijnen. Dit alles onder dreiging van dwangsommen. De gemeente Hardenberg heeft het motorcrossen in de gehele gemeente verboden in de APV. Bovendien is er nooit vergunning aangevraagd voor de de aanleg van de crossbaan.

Samen met zijn neef Johannes Harsevoort (27) en Marc Feijen (20) doet Rick Harsevoort zijn verhaal in de kantine van het bedrijf aan de Polenweg waarachter de crossbaan in de loop van 2015 en 2016 steeds meer vorm kreeg. ,,We kunnen nergens anders in de buurt crossen. Het dichtstbij is de baan in Emmen. En we zijn met velen hier in de gemeente."

Geluidsoverlast

In april trok de politie aan de bel bij de gemeente Hardenberg dat er klachten waren binnengekomen over geluidsoverlast.Begin mei heeft de gemeente, na onderzoek, de eigenaren van de grond en de MC Gerrits aangekondigd dat er dwangsommen opgelegd zouden worden. Dat is op 15 juni officieel gebeurd.

Leden van de crossclub zijn nu een handtekeningenactie begonnen. Ze willen de handtekeningen aanbieden aan burgemeester Peter Snijders met het pleidooi de gemotoriseerde sport in Hardenberg een kans te geven.

Rick: ,,Wij hadden het allemaal heel goed geregeld. We gebruikten de baan maar één keer in de week, op zaterdag van 15 tot 17 uur en geen minuut daarbuiten. De meeste omwonenden staan sympathiek tegenover het crossen, maar eentje heeft nu dus geklaagd. Wie dat is weten we niet. Jammer, want we waren graag met die persoon in gesprek gegaan om goede afspraken te maken."

Marc Feijen: ,,Met de handtekeningenactie willen we laten zien dat het een hoop mensen beweegt. Misschien dat we daardoor tot een compromis kunnen komen."