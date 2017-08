Negatief advies voor extra gaswinning bij Hardenberg

Volgens de NAM zit bij Hardenberg-Oost nog 10 miljoen kuub gas in de bodem. Dat wil de NAM in 2017 en 2018 oppompen. Het verzoek was om die hoeveelheid te verwerken in het huidige winningsplan en het plan met twee jaar verlengen. Als het aan toezichthouder SodM ligt gebeurt dat niet. ,,Volgens de NAM is sprake van een administratieve wijziging, omdat zij van mening is binnen het huidige winningsplan te blijven", legt een SodM-woordvoerster uit. ,,Wij constateerden dat sprake is van meer productie dan afgesproken, dus is geadviseerd om het niet als een administratieve wijziging te zien."