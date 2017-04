Net sluit zich rond overvaller supermarkt Hardenberg

videoAlweer bijna twee maanden wist de verdachte onder de radar te blijven. Maar nu lijkt de crimineel die donderdagavond 2 februari een kassamedewerkster van de Spar-supermarkt aan het Jupiterplein in Hardenberg met een enorm slagersmes de stuipen op het lijf joeg niet veel langer meer uit handen van de politie te kunnen blijven.

Volgens woordvoerder Jan Thijs van Hemmen heeft de aandacht die dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht is besteed aan de gewapende overval meerdere bruikbare tips opgeleverd.

"Er zitten er in ieder geval drie bij met hele concrete aanknopingspunten om ons op het spoor van de dader te zetten. Genoeg aanwijzingen in ieder geval om goede hoop te hebben deze zaak binnenkort toch op te kunnen lossen," is Van Hemmen blij met de eerste oogst naar aanleiding van Opsporing Verzocht.

In het landelijke opsporingsprogramma toonde de politie opnieuw de (video)beelden die een bewakingscamera in de supermarkt maakte van de angstaanjagende bedreiging. Hierop is te zien dat een man met capuchon over zijn hoofd zich met een rol drop bij de kassa meldt.

Als de caissière het snoepgoed wil afrekenen haalt de verdachte een groot mes uit zijn mouw en houdt dat vlak voor haar gezicht. Hierop deinst de medewerkster terug en roept via haar headset om hulp. De overvaller roept nog wel dat ze daarmee moet stoppen, maar vlucht even later zonder buit toch de winkel uit.