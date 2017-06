Ouderen missen het gaatje knippen in het treinkaartje: Het is nu zo'n gedoe

In- en uitchecken is het probleem niet. Wat kan er nou moeilijk aan zijn om een kaartje voor een paal te houden? Nee, aan zo’n chipkaart komen is veel ingewikkelder. ,,Daar helpt mijn dochter me gelukkig bij, want zelf heb ik geen computer.”

Antje Geertjes uit Hardenberg, begin tachtiger levensjaren, reist met het openbaar vervoer dikwijls het land door, samen met leeftijdsgenoot Truus Brunink. Dan pakken ze ergens een OV-fiets, maken een tochtje en reizen dan weer terug naar Hardenberg. Geen centje pijn. Alhoewel: ,,Nou is mijn kaart verlopen en ik weet niet precies hoe ik hem moet verlengen. Daarom ben ik hier vanmiddag.”

Geen kaartje kopen

‘Hier’ is het gemeentehuis van Hardenberg, waar OV-ambassadeurs Grietje Koopman en Letty van der Giessen een informatiebijeenkomst verzorgen over het reizen met de OV-chipkaart. Een van de pakweg 150 bijeenkomsten die een vrijwillige ploeg OV-ambassadeurs dit jaar hopen te houden in Overijssel, Gelderland en de Flevopolders. Ouderen ondervinden moeite met de chipkaart, zo is de gedachte. Hoe overzichtelijk en begrijpelijk was het vroeger: kaartje kopen aan het loket, plekje zoeken in de trein en dan maar wachten totdat de conducteur er een gaatje in kwam knippen. Maar nu: je reis plannen op een computer in plaats van een busboekje raadplegen en je hebt een chipkaart nodig die je voor een paal moet houden voordat je instapt en die je bij een kaartautomaat kunt ‘opladen’. Je ziet er niks aan, maar je kunt dan weer verder blijkbaar.

Auto weggedaan

,,Het gaat me echt boven mijn pet allemaal”, verzucht de heer Meijer, oud-gymnastiekleraar. “Fysiek gaat het reizen nog prima, maar alles er omheen met het regelen en betalen, dat doet mijn vrouw’.” Samen zijn ze naar de informatiebijeenkomst gekomen. “Onlangs hebben we onze auto weggedaan. Dat was niet vertrouwd meer. Als we nu op reis gaan kan onze dochter gelukkig mee. Anders zou het best wel heel ingewikkeld worden voor ons.”

Gedoe

Dat een senior een chipkaart wil laten afstempelen of in een poortje vast komt te zitten met rollator of scootmobiel is echt een uitzondering. Niet het reizen zelf, maar het ‘gedoe’ rond aanschaf en onderhoud (opwaarderen, al of niet automatisch), keuzedagen invoeren en het plannen van de reis vormt vaak het struikelblok. Bovendien moet je ook nog kunnen internetbankieren. “We waren een keer vergeten uit te checken. We kregen uiteindelijk ons geld wel terug, maar het is toch wel even lastig om dat weer te regelen”, zo vertellen Bertus en Minie Mulder.

Schiphol

Jopie Vincentie-Rigterink maakt een paar keer per jaar de reis van Dedemsvaart naar Schiphol en weer terug. ,,Ik koop gewoon nog losse kaartjes. Lekker makkelijk. Zo’n abonnement verdien ik met die paar reisjes toch niet terug denk ik dan. Waar ik echt last van heb is dat het zo enorm druk kan zijn in de trein. En er is veel te weinig tijd om over te stappen. Zeven minuten meneer, doe het maar eens met een koffer van spoor 1 naar spoor 3.”