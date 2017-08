Oudhollandse markt Lemele gered

Gratis

Het laatste woord tussen de organisatie in Lemele en het organisatiebureau is nog niet gewisseld. ,,Allemaal waanzin wat die man vertelt'', zegt Wim Klein Horsman over 'meneer Sjaak', oftewel Sjaak Verheij van Ansja Events. In deze krant kondigde Verheij aan zijn advocaat in te schakelen omdat de organisatie in Lemele naar buiten bracht dat zij zich opgelicht voelen. ,,Daar krijgt hij ons niet bang mee'', zegt Klein Horsman. ,,Meneer Sjaak heeft veel beloofd, hij schreeuwt maar wat. ,,Hij zou voor toiletten voor standhouders zorgen, nooit gezien, elke markt een bungeejump, nooit gezien, een hamburgertent, nooit gezien. Meneer Sjaak zou aanplakbiljetten rondbrengen maar deed nog niet de helft. Meneer Sjaak vond dat wij na 48 jaar 's middags om vier uur met de markt moeten beginnen. Hebben we gedaan. We hebben steeds precies gedaan wat meneer Sjaak adviseerde. Nu we het weer zelf doen loopt het als een trein. Met hem gaan we nooit meer in zee.''