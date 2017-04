Paard en Buitenleven mikt op breed pubiek

Het evenement duurt vijf dagen, en het programma is gevuld met paardensport, demonstraties, workshops en een symposium waar bedrijven en ondernemers in de hippische sector studenten van de middelbare opleidingen paardenhouderij treffen. Daarnaast kan het publiek zich vermaken met uiteenlopende shows, keuringen en ook weer de speciale tuigpaardenpresentatie.

,,Het evenement krijgt na negen jaar een andere naam en een andere vorm omdat we een breder publiek willen aanspreken. Dat we terug gaan van negen dagen met daarin twee weekeinden naar vijf dagen heeft alles te maken met beschikbaarheid van de hal en onze datum op de hippische kalender," liet organisatievoorzitter Jan-Roelof Meesters al eerder weten.

Breder publiek

Volgens hem wordt in de nieuwe, ingekorte opzet gemikt op meer belangstelling dan alleen van paardensporters. ,,Mensen die van het buitenleven in algemene zin houden willen we nu ook wat bieden. Natuurlijk ligt de focus op de pure paardenliefhebbers, maar buitenleven is ook buiten sporten, recreëren, werken, koken, eten en drinken. Dát buitengevoel halen we naar binnen met uiteenlopende exposanten. Hoveniers, tuinmeubilair, overkappingen, buitenkleding, buiten koken, maar ook paardentrailers en alles op het gebied van ruitersportbenodigdheden," doet Meesters uit de doeken.