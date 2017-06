Petitie voor treinverbinding tussen Emmen en Stadskanaal

Tweeling uit Collendoorn mogelijk nieuwe Hielke en Sietse in tv-serie De Kameleon

20:20 Gerjan en Edgar Wieten uit buurtschap Collendoorn bij Hardenberg horen binnenkort of ze door het leven gaan als Hielke en Sietse Klinkhamer in een nieuwe twaalfdelige televisieserie over De Kameleon. Na tientallen jeugdboeken en twee films over de olijke Friese tweeling die met hun bootje allerlei spannende avonturen beleven, wordt in opdracht van KRO-NCRV nu gewerkt aan een televisieserie, die overigens pas eind volgend jaar te zien is.