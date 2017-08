Politiek stelt vragen over sluiting motorcrossbaan in Hardenberg

Martijn Breukelman van het CDA Hardenberg ziet graag dat de gemeente een pas op de plaats doet in de kwestie rondom de illegale motorcrossbaan aan de Polenweg. De fractievoorzitter werd er op geattendeerd omdat heel veel mensen uit Hardenberg een petitie aan het delen waren op Facebook. ,,Maar ik kon niet echt goed zien wat het probleem was. Daarom heb ik contact gezocht met de jongens van MC Gerrits."

De motorcrossclub maakte sinds bijna twee jaar gebruik van een zelf aangelegde crossbaan op een veld achter een bedrijf aan de Polenweg. De gemeente heeft, na klachten over geluidsoverlast, de vereniging en grondeigenaar gemaand om de crossbaan te verwijderen. Het bestemmingsplan staat het niet toe en de Algemene Plaatselijke Verordening verbiedt motorcrossen in de hele gemeente.

Breukelman wil onderzoeken of er toch iets mogelijk is om de motorcrossers uit Hardenberg te faciliteren. ,,Ik snap wel dat er veel regels en wetten verbonden zijn aan zo'n crossbaan. Maar aan de andere kant dacht ik wel: eigenlijk moeten we proberen om in de grote gemeente Hardenberg, qua oppervlakte, daar ergens iets voor te vinden. Volgens mij het dichtsbijzijnde waar ze voor hun sport terecht kunnen Emmen of Zuidwolde. Dat is niet echt bij de deur. Dus moeten we misschien gaan kijken of het wellicht te legaliseren is of niet, of wellicht op een andere locatie."

Oplossingen

Breukelman heeft het gemeentebestuur gevraagd of er ook gekeken is naar de mogelijkheid om de baan te legaliseren of andere oplossingen te zoeken voordat er dwangsommen zijn opgelegd.

,,We hebben wel meer voorbeelden in de gemeente waar de bestemming nu nog niet past, maar waar het wel passend te maken is", doelt Breukelman op de situatie in het geval van het grindwasbedrijf Jacobs bij Balkbrug. (Daar heeft de gemeente Hardenberg, in afwachting van een bestemmingsplanwijziging, wel de bedrijfsactiviteiten toegestaan, red.)

De vergelijking met Jacobs gaat natuurlijk niet helemaal op, weet ook Breukelman. ,,Maar ik wil weten, is er meegedacht in de oplossing. Of is er alleen maar gedacht in het stoppen van. Dat is een wezenlijk verschil."

,,Ik begrijp dat er provincies zijn waar gestuurd is op een aantal locaties waar lawaaisport mag plaatsvinden, in Drenthe bijvoorbeeld. Als die discussie in Overijssel op gang moet komen, moeten wij dat misschien oppakken. Laten wij als Hardenberg dan aangeven dat wij wel bereid zijn om in aanmerking te komen voor zo'n locatie. Daarmee zou je misschien wel een hoop problemen oplossen. Als je kijkt naar oppervlakte van de gemeente, zou je toch wel ergens een plek moeten kunnen vinden waar dat kan."

,,Als er dan zulke geluiden leven in de samenleving moet je als politiek kijken of het op te lossen is of niet", besluit Breukelman