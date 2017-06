Pop-Up jongerencentrum Hardenberg is daar waar de jongeren zijn

Meer geld

Op die activiteiten wordt al volop ingezet, vertelt directeur Arthur Bouwmeester: ,,We zijn anderhalf jaar geleden begonnen met jongerenactiviteiten in de Boerderij in Baalder. Maar om dat gebouw echt geschikt te maken als jongerencentrum voor Hardenberg heb je veel meer geld nodig dan de ruim honderdduizend euro die beschikbaar was gesteld. Bovendien willen jongeren vooral graag met hun eigen groepje op een eigen locatie een centrum hebben. Dan zou je er in Hardenberg zes nodig hebben."

Activiteiten

Volgens Bouwmeester wil De Stuw hiermee aansluiten bij wat de jongeren zelf willen. ,,In plaats van een plek, hebben ze meer behoefte aan activiteiten. Daar willen ze ook zelf hun tijd en energie in investeren. Zo zijn ze in Dedemsvaart in het zorgcentrum gaan pannenkoeken bakken en rappen met ouderen. En in De Baron is een avond geweest over vijf mei, georganiseerd door jongeren. Wij faciliteren vooral."