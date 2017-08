Sibculose pluimveehouder hoopt op spoedig protocol voor eieren uit onbehandelde stal

Vogelgriep

50 procent

Hij hoopt dat de autoriteiten snel met een protocol komen, waardoor hij in elk geval de eieren uit zijn 'onbehandelde' stal kan verkopen. De hennen leggen nog gewoon, zegt Schukkert. De inwoner van Sibculo is ervan overtuigd dat dit protocol er op afzienbare tijd zal zijn. Met de helft van zijn eieren is immers niets aan de hand. ,,Wat recht is, is recht. En wat krom is, is krom", zegt hij om maar aan te geven dat hij gelooft dat het recht zal zegevieren. Op dit moment zit er voor hem echter niets anders op dan afwachten. Hij is volledig afhankelijk van de autoriteiten en heeft geen idee hoe lang zijn bedrijf gesloten moet blijven. ,,Het enige wat ik nog mag doen is het werk in de stal. Verder niks."