Sportservice Hardenberg levert gymdocenten voor Chrono

Gymnastiek wordt weer belangrijker gevonden op de basisschool. Om de eigen groepsleerkrachten er niet mee te belasten huren steeds meer scholen vakdocenten in. Vanuit Sportservice Hardenberg worden inmiddels twintig scholen, waarvan een vijftal van Chrono, bediend door een groep van zo’n tien vakdocenten. In de meeste gevallen worden de lessen in een sporthal gegeven, waar de klassen naar toe komen. De ambitie van Sportservice is om deze dienstverlening verder uit te breiden in de gemeenten Hardenberg, Ommen, Hoogeveen, Twenterand en Coevorden.