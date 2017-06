Staat het zorgcentrum van de toekomst straks in Hardenberg?

De techniek moet straks een handje helpen in het nieuwe Clara Feyoena Heem-zorgcentrum. Er zijn in de nieuwbouw minder mensen nodig, terwijl de kwaliteit van leven omhoog gaat.

Het gedateerde zorgcentrum Clara Feyoena Heem in Hardenberg wordt gesloopt en vervangen door een nieuw complex van appartementen voor tachtig bewoners. De werkzaamheden beginnen rond de komende jaarwisseling.

De nieuwbouw is een lang gekoesterde wens. Al tien jaar wordt er over gesproken, maar zeker tot 2013 bleken de plannen niet uitvoerbaar vanwege de penibele financiële situatie van de Saxenburgh Groep, die ook het ziekenhuis in Hardenberg exploiteert.

,,Inmiddels hebben we een reorganisatie achter de rug, met als gevolg hernieuwd vertrouwen van investeerders, waardoor er nu behalve een nieuw zorgcentrum ook een nieuw ziekenhuis gebouwd kan worden'', stelt voorzitter Henri Janssen van de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep. De bouw van het nieuwe Röpcke-Zweers Ziekenhuis begint in december.

Chalet

Alleen het in 2006 gebouwde 'chalet' op het terrein van Clara Feyoena aan de Rheezerweg blijft staan voor revalidatie, kortdurende opvang en als expertisecentrum. De rest van de gebouwen, er neergezet in de jaren zeventig, gaat tegen de vlakte. Niet in een keer, want de zorg aan de bewoners gaat gewoon door.

In verschillende fases worden vijf nieuwe gebouwen in H-vorm gerealiseerd, met in totaal tachtig appartementen. De totale bouwperiode zal zo'n anderhalf jaar beslaan.

De Saxenburgh Groep bundelt voor het nieuwe zorgcentrum de krachten met woningcorporatie De Veste. ,,Binnen onze kerntaak ligt ook een opdracht wat betreft ouderenhuisvesting", aldus Patricia Stronkhorst, gebiedsconsulent bij De Veste. In feite wordt De Veste eigenaar van de stenen, terwijl de Saxenburgh Groep als huurder de zorg levert.

Aan die zorg gaat trouwens ook het een en ander veranderen. ,,We hebben tijdens de reorganisatie direct al ingezet op kwaliteit'', aldus Janssen. ,,We zijn met minder mensen, maar die zijn wel extra toegerust om hun werk te kunnen doen. Daarnaast zullen we in de nieuwbouw gebruik gaan maken van de nieuwste technische voorzieningen die de zorg ten dienste kunnen staan.''

Pasje