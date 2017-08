Station Hardenberg hoeft niet op de schop

Zo wordt er gegeten in onze ster­ren­res­tau­rants

8 augustus Bij restaurants met een Michelin-ster kun je meestal niet zomaar binnenlopen om 'even te happen'. Dat is dan ook niet de bedoeling van deze haute cuisine. Omdat het voor veel mensen een bijzondere gelegenheid is om te gaan eten in de Librije of 't Nonnetje blijkt dat het juist hét moment is om hun maaltijd vast te leggen op foto.