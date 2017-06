Tweeling uit Collendoorn mogelijk nieuwe Hielke en Sietse in tv-serie De Kameleon

De casting voor de twee hoofdpersonen is in volle gang. Na een eerste ronde, waarvoor meer dan honderd tweelingen een filmpje instuurden, maken de elfjarige Gerjan en Edgar samen met nog vier eeneiige tweelingen kans op de hoofdrollen in de serie. In het pinksterweekeinde waren ze in Kameleondorp Terhorne voor een auditie. Daarbij was ook regisseur Steven de Jong aanwezig. Volgens moeder Annet Wieten hebben de jongens genoten en een ‘geweldige dag om nooit te vergeten’ gehad. Zij zag onlangs op social media een oproep voor kandidaten voor de hoofdrollen in de televisieserie en dacht: ‘dat is iets voor onze jongens’. Die zagen dat ook wel zitten, waarna een filmpje werd gemaakt en opgestuurd en ze werden uitgenodigd voor de auditie in Terhorne.

Wanneer de tweeling bericht krijgt of ze daadwerkelijk Hielke en Sietse mogen spelen is niet bekend. ,,We worden gebeld of gemaild maar weten niet wanneer. Het is nu afwachten, best wel spannend”, aldus Annet Wieten. Mocht het tweetal uit Collendoorn, dat in groep 7 van basisschool De Fontein in Lutten zit, worden verkozen boven de andere tweelingen, dan wacht hen een drukke zomer. Een groot deel van de geplande 35 draaidagen is in de zomervakantie.