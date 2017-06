Twijfels in Balkbrug over veiligheid wegen

Niet iedereen is overtuigd van nut en noodzaak van de reconstructie van de N340, N377 en (een stukje) N48, zo bleek dinsdag tijdens de laatste van drie inloopbijeenkomsten in ’t Trefpunt in Balkbrug. Voor de Balkbruggers was de blik met name gericht op de gedachte tunnel. Op de kruising in het dorp is een verdiepte aanleg getekend, met bovenop een noord-zuid verbinding op maaiveld niveau. Daar waar ooit brug en balk lagen moet het plaatselijke verkeer straks veilig de oversteek kunnen maken. ,,Maar ik weet niet of het echt veel veiliger gaat worden”, aldus Balkbrugger Roelof Eshuis. ,, Makkelijker wel, want je hoeft niet meer voor de verkeerslichten te wachten., maar het lokale verkeer blijft hier toch ook wel rijden.”