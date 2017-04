Zomp gaat te water in Gramsbergen

De zomp is een scheepstype dat vroeger veel op de Vecht voer. Met het vrachtschip, dat een geringe diepgang heeft, werd onder meer Bentheimer zandsteen vervoerd vanuit Duitsland naar ons land. De replica van de zomp heeft een recreatieve bestemming. De boot gaat varen op de Vecht met toeristen en gezelschappen. Er worden in samenwerking met het museum en horecaondernemers in Gramsbergen arrangementen aangeboden. De standplaats is Gramsbergen, waar bij bierbrouwerij Mommeriete een botenhuis in aanbouw is.