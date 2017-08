Vluchtelingen krijgen zwemles in het Heuveltjesbosbad

,,Iedereen in Nederland moet kunnen zwemmen", zegt Coos Moes. Om de daad bij het woord te voegen helpt zij op het Heuveltjesbosbad in Balkbrug kinderen van vluchtelingengezinnen te leren zwemmen.

Gevaarlijk

,,In ons land groeien kinderen op met het idee dat water gevaarlijk is, daarom leren we ook op jonge leeftijd al zwemmen, maar vluchtelingen weten dit niet." Dat er op de asielzoekerscentra al sinds 2015 met flyers gewaarschuwd wordt voor het gevaar van water helpt volgens Coos onvoldoende. ,,Wat is gevaar? Hoe weet je of het water diep is?", uit ze kritische opmerkingen op de inhoud van de flyers. ,,Ik vind het belangrijker dat kinderen en volwassenen weten wat ze moeten doen als ze in dieper water terechtkomen."

Dringende oproep

De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) deed recent ook al een dringende oproep om alle asielzoekers zwemles te geven. Het risico op overlijden door verdrinking bij asielzoekers blijkt ongeveer tien keer zo groot te zijn als bij Nederlanders. Dat werd nog eens pijnlijk duidelijk toen deze week een 16-jarige Syrische vluchteling verdronk in een zwembad in Venlo.

,,Ik vind het dan ook erg jammer dat in veel plaatsen het schoolzwemmen is afgeschaft", vervolgt Moes. ,,Een verkeerde bezuinigingsmaatregel."

In Balkbrug hebben de drie basisscholen en het Heuveltjesbosbad goede afspraken gemaakt waardoor het schoolzwemmen wel behouden is.

Taalcoach

Door haar werk als taalcoach is Coos Moes in contact gekomen met kinderen die, net als hun ouders, niet kunnen zwemmen. "Al snel nadat het gezin herenigd werd, heb ik de zwemles onder de aandacht gebracht. Ik had de vader al eens meegenomen naar het Heuveltjesbosbad, als onderdeel van de kennismaking met het dorp." Al snel wist Moes de ouders van het belang van het zwemmen te overtuigen en is zij met badmeester Gradus Hagel om tafel gaan zitten om te kijken naar de mogelijkheden op het Heuveltjesbosbad.

Afzwemmen

,,We waren direct enthousiast', reageert Hagel. ,,Ik heb als voorwaarde gesteld dat ik die lessen niet in mijn eentje ga verzorgen. Je zit met een taalbarrière. Tegen Nederlandse kinderen kun je zeggen wat ze moeten doen, maar nu moet ik echt alle bewegingen voordoen en veel meer herhalen."

Het zwemles geven gaat het duo Hagel en Moes blijkbaar goed af, want de kinderen hebben het plezier in het zwemmen heel snel opgepakt. ,,Ook met de lessen gaat het goed", zegt Hagel. ,,Ik verwacht dat ze deze zomer zelfs nog wel kunnen afzwemmen voor het diploma A."

Momenteel geeft de badmeester ook les aan een volwassen vluchteling. ,,De drempel ligt hier nog een stukje hoger", erkent hij. ,,De lessen worden door de vluchtelingen zelf betaald en dat is ook goed voor hun motivatie."