Vrouw rijdt in op groepje jongeren in Wachtum, Hardenberger gewond

video Gestolen gitaren uit Dedemsvaart in Nederland onverkoopbaar

8 juni ,,Je voelt je wel heel onveilig na zo’n inbraak”, vertelt Rudi Bults. Uit zijn gitaarwinkel The Fellowship Of Acoustics zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeven bijzondere gitaren gestolen. In de voor Nederland toonaangevende gitaarzaak zijn veel bijzondere, handgemaakte gitaren te koop. De zeven gestolen instrumenten hingen bij elkaar aan één wand in het uitgebreide pand, waar voorheen een bankkantoor was gevestigd.