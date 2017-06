Woningbrand in Dedemsvaart

,,De bewoners zijn veilig uit de woning. We zetten nu in op het voorkomen van uitbreiding van het vuur naar een naastgelegen pand'', laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland snel na het uitbreken van de brand weten.

Het vuur in het dak bleek ontstaan te zijn in de schoorsteen, waarna het oversloeg op de rest van het dak. Een dakkapel aan de achterkant van de woning ging in vlammen op. Bij de brand was sprake van een forse rookontwikkeling en dat trok flink wat publiek. De brandweer had het vuur snel onder controle.