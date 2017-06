Zendapparatuur van NOOS FM weer vernield

Voor de derde keer in twee jaar tijd zijn er zaterdag vernielingen gepleegd aan de zendmast van lokale Omroep NOOS in Dedemsvaart. Vermoedelijk door etherpiraten die de kast van de apparatuur opentrokken om wellicht een illegale uitzending te verzorgen.

Eerder werd al een geheime zender door Agentschap Telecom uit de mast gehaald. ,,We zijn blijkbaar in trek", zegt Edwin Westerhoff van NOOS, de omroep voor Hardenberg en omgeving. Hij is er niet minder boos om. ,,De schade en reparatiekosten lopen waarschijnlijk weer in de duizenden euro's. Als apparatuur van ons steeds wordt vernield dan komen bovendien de uitzendingen in gevaar."

Stroom

Vrijwilligers van de omroep namen zaterdagochtend poolshoogte bij de mast aan de Edisonstraat. De schade was makkelijk te constateren, aangezien de bijbehorende kast met grof geweld is opengetrokken. Vermoedelijk om stroom af te tappen voor een nieuwe illegale zendactie. NOOS heeft aangifte gedaan, de politie doet onderzoek. De zendmast in Dedemsvaart wordt gebruikt om vanuit Hardenberg ook daar voor een helder signaal te zorgen. ,,In Hardenberg zijn we te beluisteren op 107.00 FM en in Dedemsvaart op 107.2 FM. We hebben die mast nodig om dat te kunnen."

Zendvermogen

De organisatie achter NOOS FM beraadt zich op verdere stappen. Een mogelijkheid is om het signaal vanuit Hardenberg te versterken zodat de mast in Dedemsvaart bedankt kan worden voor bewezen diensten. Maar dat gaat zomaar niet, heeft Westerhoff zich laten vertellen. ,,Door het zendvermogen te versterken kun je weer een andere zender uit de ether stoten. Dat is niet de bedoeling."