Actie in plaats van huiswerk op het Morgen College vlak voor de vakantie

Auto duwen

Samenwerken

"Sportief bezig zijn en samenwerken zijn de belangrijkste peilers van deze dag", legt Mariska Vos uit. Samen met collega's draaide ze het programma voor de alternatieve lesweek in elkaar. "Morgen komt jeugdboekenschrijfster Corien Oranje een lezing geven en donderdag is er een speurtocht door 'het rijdende museum'. Dat is een bedrijf dat de hoogtepunten uit de kunst- en cultuurhistorie op locatie brengt. Voor de kinderen is het een laagdrempelige manier om er mee in aanraking te komen."

Roze shirts

Maar dat is donderdag pas. Vandaag is het terrein achter de school het strijdtoneel. De klas in de roze shirts grijpt de microfoon: wij zijn het beste team! De groene shirts hangen met verbeten gezichten aan de spijkerbroek, terwijl de gelen proberen een bal van een pion te schieten met een voetbal. Iedereen fanatiek, allemaal strijdend voor de grote slagroomtaart. Die is uiteindelijk voor klas T1B in de blauwe shirts. Mila Veneberg maakt er deel vanuit en laat zich de taart smaken terwijl ze trots vertelt over de prestaties van haar klas. "We hadden het record met autoduwen, 43 keer en ook met eierlopen. Daar verbeterde we de topscore van 15 met 23 keer."