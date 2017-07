Appartementen op plek Stadsdennenkerk

De Stadsdennenkerk werd gebouwd in 1961 naar een ontwerp van architect Dick Egberts in modernistische bouwstijl. Het was een van de gereformeerde kerken in Harderwijk die later opgingen in de Protestantse Kerk Nederland. De kerk werd samen met de Veldkampkerk en de Nieuwe Kerk te koop gezet. De PKN-gemeente in Harderwijk kerkt nu nog in de Plantagekerk aan de Stationslaan en in de Regenboog in de wijk Drielanden.