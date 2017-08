Athlos wil NK cross naar Harderwijk halen

Met het aanbieden van het bidboek aan de Atletiekunie heeft Athlos zich officieel kandidaat gesteld. ,,Het past in de ambities van de leden van onze vereniging om in de komende jaren weer een Nederlands kampioenschap te organiseren”, aldus voorzitter Nico Verzijl. ,,We hebben een Nederlands kampioenschap cross georganiseerd in 1993 en in 2003. Beide edities waren een groot succes, zowel in organisatorisch als in sportief opzicht’’, zegt Verzijl.