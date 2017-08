Bestuurder betuigt medeleven aan nabestaanden Andringa

Dat blijk van medeleven werd echt op prijs gesteld, zegt zwager Peter Hoeve namens Felicia. De kaarten werden bezorgd via de politie. ,,We hebben de politie gevraagd de ouders ons een blijk van medeleven over te brengen. Het is voor hen ook een erg moeilijke tijd.’’

Bedreigingen

De 35-jarige Remco Andringa stak maandagavond op zijn fiets de Hoofdweg over en werd daarbij geschept door een auto. De 19-jarige bestuurder is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. De politie is nog bezig met het onderzoek naar wat er precies is gebeurd, zoals hoe snel de auto reed. Op internet verschijnen inmiddels zeer felle reactie, tot bedreigingen aan toe. ,,Dat hoort niet’’, vindt Hoeve. ,,Ik kan me de reacties voorstellen. Het is ook verschrikkelijk wat er is gebeurd en er zijn geen woorden voor. Maar ga niet iemand de dood in wensen. Dat mag niet. Zo denkt Felicia er ook over. Mensen moeten geen eigen rechter spelen.’’