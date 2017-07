Bezoeker van sauna Zwaluwhoeve in Hierden overlijdt

In sauna de Zwaluwhoeve in Hierden is maandagavond een bezoeker overleden. De man had hartklachten en is een natuurlijke dood gestorven, bevestigt woordvoerster Hester van den Bos van moederbedrijf International Wellness Resorts (IWR) uit Emst.

,,Uiteraard gaat onze eerste meeleven uit naar de familie, maar ook naar de gasten die erbij waren.'' Voor zover bekend is het de eerste keer dat een bezoeker overlijdt in het Hierdense saunacomplex.

Het gebeurde maandag rond 19 uur. De opgieting was net voorbij, alle bezoekers gingen de sauna uit. De man bleef nog heel even zitten. Even later hoorde men een harde klap en vonden ze hem op de grond. Hij is kort daarna overleden. Er zijn een huisarts en een GGD-arts bij geweest, vertelt Van den Bos.

Half jaar niet

De man was een frequent bezoeker. Hij was net hersteld van hartfalen en mocht na een lange periode voor het eerst weer naar de sauna. ,,Hij was genoeg hersteld bevonden,'' weet Van den Bos. In verband met privacy wordt verder geen informatie gegeven over het slachtoffer. Artsen adviseren doorgaans om een half jaar niet in de sauna te komen na ernstig hartfalen. De verschillen in warmte en koude kunnen namelijk voor pijn op de borst zorgen.

