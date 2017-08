Bossen bloemen op straat: 'Rust zacht, lieve Remco'

'Rust zacht, lieve Remco', staat op enkele kaartjes. Op de plek waar Remco Andringa maandagavond in Harderwijk om het leven kwam liggen inmiddels bossen bloemen. Hij was net eigenaar en chef-kok geworden van een bistro in Harderwijk. Een nieuwe toekomst voor hem en zijn jonge gezin. Tot hij de weg overstak. Geschept door een veel te hard rijdende auto. De bestuurder (20) zit vast.

Bizar, onwerkelijk, intriest. De woorden klinken op verschillende plekken in Harderwijk. Maandagavond net na half zeven komt plaatsgenoot Remco Andringa (35) om het leven als hij op zijn fiets de Hoofdweg in Harderwijk oversteekt; geschept door een 20-jarige automobilist uit Harderwijk die mogelijk veel te hard reed. Diverse mensen zien het gebeuren.

Remco Andringa - echtgenoot en vader van twee jonge kinderen - was sinds 1 augustus als chef-kok mede-eigenaar van Bistro Mama's Vollen Pot, in de Vijhestraat in Harderwijk. Op Facebook schrijft zijn compagnon Marcel den Besten: 'Wat begon als een droom die uitkwam, veranderde na slechts 6 dagen in een vreselijke nachtmerrie.'

Broer

Voor de familie is het ongeluk wel bijzonder zwaar. In oktober 2004 kwam de toen 16-jarige broer van Remco om het leven, bij een verkeersongeluk met twee scooters op de Zeewolderdijk, waarbij nog twee jongeren het leven lieten.

Remsporen

Volledig scherm Remsporen op het wegdek markeren de plaats van het vreselijk ongeluk. De politie heeft (kortere) remsporen toegevoegd in een poging te achterhalen hoe hard de automobilist heeft gereden. © Ruben Schipper Hoe hard de auto maandag net na half zeven precies heeft gereden op de 50-kilometerweg wordt nog onderzocht door de politie. Speciale aandacht daarbij krijgen de remsporen op het asfalt, met een lengte van zo'n vijftig meter. Kortere remsporen zijn van de remproeven die de politie deed om de snelheid te kunnen bepalen. De automobilist is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. Hij zit vast en wordt binnen drie dagen voorgeleid aan de rechter-commissaris.



'Verder zullen alle zaken die relevant zijn worden onderzocht om antwoord te krijgen op hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren en onder welke omstandigheden', schrijft de politie in een persbericht.

Zwagertje

Op de plek van het ongeluk liggen inmiddels bossen bloemen. 'Rust zacht, lieve Remco', staat op enkele kaartjes. Raymon Fransz is via via een soort van familie. Hij was na het ongeluk naar het ziekenhuis in Utrecht gereden, waar Remco al was overleden. Bizar, hij kent die jongen wel, die de auto bestuurde. ,,Ik heb al 's tegen 'm gezegd, je moet een beetje normaal rijden.''

Racebaan

Er gebeuren hier veel vaker ongelukken met fietsers, vertellen Karel en Connie Hamstra, die al zo'n 25 jaar vlakbij wonen. De Hoofdweg is een van de belangrijkste invalswegen van Harderwijk. ,,Overdag is het te druk om hard te rijden, maar 's avonds is het echt een racebaan, tussen de rotondes.'' Drie en vier jaar terug waren er ook al ernstige aanrijdingen met fietsers op dezelfde plek.

De T-kruising is volgens de gemeente geen gevaarlijke verkeerssituatie. Dat wordt het pas als iemand te snel rijdt. Teeninga wacht nu eerst de resultaten af van het onderzoek naar het ongeluk.

Bistro

Intussen probeert Marcel den Besten te bedenken hoe het verder moet met de bistro, nu hij het niet meer samen kan doen met Remco. Ze waren aan elkaar gewaagd en hielden wel van een dolletje. ,,We hadden allemaal goede ideeën, gerechten buiten de kaart, een driegangenmenu, een presentje voor de gasten in onze nieuwe zaak. Vandaag (dinsdag, red.) zouden we met z'n tweeën op de foto gaan voor de website.''

De rest van de week is de zaak gesloten; reserveringen zijn afgebeld, leveringen afbesteld. Zaterdag, is de bedoeling, gaat de zaak weer open. ,,Dit was ook zijn droom.''