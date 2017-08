Boulevard van Harderwijk is nog even rommeltje

Zelden heeft de boulevard van Harderwijk er zo belabberd bijgelegen als nu. Wie op het terras van restaurants Allure en De Admiraal zit, kijkt uit op een moeras dat is gevuld met onkruid dat alle kanten opgroeit. Niet bepaald een uitzicht waar je de toerist vrolijk van wordt. De ondernemers proberen er echter het beste van te maken. ,,Het einde is gelukkig in zicht."

Volledig scherm De Harderwijkse boulevard oogt momenteel erg rommelig. Links de terrassen van Monopole en Allure. © Ruben Schipper

Volledig scherm Volgend jaar moet restaurant Johannes aan het water liggen. Nu kijken gasten uit op een moeras. © Ruben Schipper

Volledig scherm Het uitzicht vanaf het terras van restaurant Johannes. © Ruben Schipper

Toeristen snappen er helemaal niets van, vertelt Cor Verbeek, eigenaar van restaurant Allure. ,,Door de overvloed aan verkeersborden raken ze in de war. De meeste Harderwijkers beseffen niet hoe verwarrend de huidige situatie is. Want die weten immers hoe ze moeten lopen. Voor mensen van buiten de stad is dat toch net even anders."

En dan kijken toeristen ook nog eens uit op een bouwput als ze een bakje koffie gaan drinken. ,,Maar daar zijn we op voorbereid", zegt Verbeek. ,,We informeren onze gasten uitgebreid over wat er gaande is. Dat er wordt gewerkt aan het Waterfront en dat ons terras over een paar maanden aan het water ligt. Als ze dat horen zeggen ze dat sowieso terugkomen als de boel klaar is."

Verbeek is dan ook geenszins gefrustreerd door de huidige situatie. Natuurlijk had hij liever gezien dat de boulevard er nu al strak bij zou liggen. ,,Maar het is gewoon even niet anders." Wie een omelet wil bakken, moet een ei breken, beseft hij.

,,Dit is voor ons zeker niet de leukste periode", zegt Gert Reijerse, eigenaar van restaurant De Admiraal. ,,Bij ons voor de deur is het een rommeltje." Maar net als bij Allure worden ook de gasten van De Admiraal actief geïnformeerd over de situatie. Bij de menukaarten vinden ze informatie over het plan Waterfront met daarbij een impressie van hoe het eruit moet komen te zien. Desgevraagd kan het personeel bovendien wat meer vertellen over het project. ,,We hebben onze mensen geïnstrueerd, zodat ze weten waar ze het over hebben."

Van sommige gasten krijgt Reijerse te horen dat ze het jammer vinden dat de gele kiosken zijn verdwenen. ,,Daar stond ik toch wel van te kijken. Toeristen vonden dat op de een of andere manier toch bijdragen aan de sfeer op de boulevard. Ik hoop eerlijk gezegd dan ook dat er straks meer ruimte ontstaat voor winkeltjes aan de vernieuwde boulevard."