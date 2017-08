Burgemeester Harderwijk leeft mee met familie gearresteerde Volkan

TT-winnaar bij Hierdens Motorspektakel

11:46 'De Witte Reus' komt zaterdag naar Hierden. Het is de bijnaam van de bekende motorcoureur Wil Hartog die in 1977 de TT in Assen op zijn naam schreef. Hartog wordt rond 14 uur verwacht bij het circuit aan de Hagenweg, waar het jaarlijkse Motorspektakel plaatsvindt. Het gaat om de negentiende editie.