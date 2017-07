CDA wil toch snelle oplossing voor fietsers

Namens het CDA had ze eerder al gevraagd om een snellere of tijdelijke oplossing nu het Sypelpad - de verbinding tussen de Hoofdweg en het stationsgebied - is opgeheven en omgeploegd in verband met de herinrichting van de velden van hockeyclub De Mezen, voetbalvereniging Zwart-Wit en jeu-de-boulesvereniging Bieleggers. Volgens de planning van het werk komt er in 2019 een nieuw fietspad tussen de vernieuwde velden van Zwart-Wit en sportcentrum de Sypel. In de tussentijd moeten fietsers en wandelaars een omweg maken via de Couperuslaan of via de Prins Mauritslaan.